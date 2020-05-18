Да, закон разрешает компании не пускать к себе инспекторов, если они придут из-за недоимки в бюджете.

Как при налоговой проверке проводится осмотр помещений и территорий, рассказали эксперты Системы Главбух.

С 1 апреля 2020 года налоговики получили право проводить осмотр в компаниях, у которых есть налоговая недоимка, при выполнении трех условий. Первое — инспекция приняла решение о взыскании долга за счет средств в банке или электронных денежных средств. Второе — недоимка превысила 1 млн руб. Третье — компания не погасила долг в течение 10 рабочих дней после того, как налоговая приняла решение о взыскании (п. 32 ст. 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). В ФНС нам пояснили, что в миллионный лимит не входят пени и штрафы. Кроме того, инспекторы посчитают только те долги, которые могут взыскать.

Что меняется в работе бухгалтера

Даже после того, как изменения вступят в силу, у компании останется право отказать в осмотре инспекторам. Если компания не погасит недоимку в течение 10 рабочих дней, инспекторы запросят документы и информацию об имуществе и обязательствах компании (п. 33 ст. 1 Закона № 325-ФЗ). Нужно ответить в течение 10 рабочих дней. Иначе инспекторы запросят данные у других лиц, например у контрагентов.

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