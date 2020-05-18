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1718 мая 2020

Компания оказывает услуги населению. Применять онлайн-кассу она обязана только с 1 июля, но решила приобрести аппарат уже сейчас, чтобы сотрудники смогли потренироваться. У компании несколько точек, но кассу пока хотят поставить только в одной. Организация вправе так поступить?

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отвечает:

Да, конечно.

Что меняется в работе бухгалтера

Компания, которая оказывает услуги населению, вправе не применять онлайн-ККТ до 1 июля текущего года [п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. В то же время она вправе приобрести и зарегистрировать аппарат заранее. До 1 июля компания может оборудовать онлайн-кассами одну или несколько своих точек. На остальных объектах кассиры будут выписывать бланки строгой отчетности. Это не запрещено. К 1 июля потребуется купить и зарегистрировать кассу для каждой точки.

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