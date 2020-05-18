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4518 мая 2020

Мы нумеруем приказы о приеме, отпуске, командировках и увольнении сотрудников сквозной нумерацией. На кадровом семинаре сказали, что каждый вид приказов нужно нумеровать отдельно. Правда ли это?

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отвечает:

Как нумеровать приказы, работодатель решает сам. Закон не устанавливает единый порядок. Можете использовать сквозную нумерацию или нумеровать приказы по категориям. Например, отдельно нумеруйте приказы по основной деятельности, о приеме и увольнении, об отпуске, направлении в командировку. Пропишите правила нумерации в Инструкции по кадровому делопроизводству. Всех сотрудников отдела кадров ознакомьте с ней под подпись (ст. 8, ч. 3 ст. 68 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Регистрационный номер приказа состоит из порядкового номера, который можно дополнить цифровым или буквенным кодом – индексом (п. 5.11 ГОСТ Р 7.0.97-2016, утв. приказом Росстандарта от 25.05.2017 № 435-ст, далее – ГОСТ). Обычно индекс добавляют к цифрам через дефис или иной символ. Например, «приказ № 25-о», где «25» – порядковый номер приказа, «о» – индекс «отпуск». По общему правилу, приказы нумеруют в порядке возрастания, а с нового календарного года начинают нумерацию заново.

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