Нужно пробить чек коррекции.

Онлайн-ККТ: ситуации из практики и решения для них >>

Если продавец не выбил чек в случае, когда обязан был это сделать, необходимо использовать чек коррекции [п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ]. В этом документе нужно указать реквизиты, которые соответствуют расчету с признаком «Приход» или «Расход», проведенному без ККТ. А именно дату, наименование товара, адрес расчета и другие реквизиты из приказа № ММВ-7-20/229@. Важно, чтобы чек коррекции компания пробила на каждый расчет. Иначе инспекторы не смогут установить событие административного нарушения.

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