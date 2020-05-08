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238 мая 2020

Кассир провела оплату по pos-терминалу, но забыла пробить чек на онлайн-кассе. Как исправить ошибку?

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отвечает:

Нужно пробить чек коррекции.

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Если продавец не выбил чек в случае, когда обязан был это сделать, необходимо использовать чек коррекции [п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ]. В этом документе нужно указать реквизиты, которые соответствуют расчету с признаком «Приход» или «Расход», проведенному без ККТ. А именно дату, наименование товара, адрес расчета и другие реквизиты из приказа № ММВ-7-20/229@. Важно, чтобы чек коррекции компания пробила на каждый расчет. Иначе инспекторы не смогут установить событие административного нарушения.

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