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208 мая 2020

В договоре с поставщиком записано условие об авансе в размере 40 процентов. По устной просьбе контрагента мы перечислили больше – 50 процентов. На эту сумму поставщик выставил авансовый счет-фактуру. Вправе ли мы принять весь НДС к вычету?

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отвечает:

Вы вправе принять весь НДС к вычету.

Продавец выставляет счет-фактуру на всю сумму аванса независимо от условий договора (подп. 2 п. 1, п. 14 ст. 167 НК). Покупатель вправе принять НДС к вычету с перечисленного аванса (п. 12 ст. 171 НК). Для этого необходимо выполнить требования из пункта 9 статьи 172 НК. То есть у компании должен быть авансовый счет-фактура, платежка на предоплату и договор, который предусматривает аванс.

Что меняется в работе бухгалтера

Безопаснее подписать соглашение к договору о том, что перечислите предоплату больше. Иначе налоговики могут решить, что платеж не относится к будущей поставке. Тогда право на вычет потребуется защищать в суде.

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