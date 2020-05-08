Вы вправе принять весь НДС к вычету.

Продавец выставляет счет-фактуру на всю сумму аванса независимо от условий договора (подп. 2 п. 1, п. 14 ст. 167 НК). Покупатель вправе принять НДС к вычету с перечисленного аванса (п. 12 ст. 171 НК). Для этого необходимо выполнить требования из пункта 9 статьи 172 НК. То есть у компании должен быть авансовый счет-фактура, платежка на предоплату и договор, который предусматривает аванс.

Что меняется в работе бухгалтера

Безопаснее подписать соглашение к договору о том, что перечислите предоплату больше. Иначе налоговики могут решить, что платеж не относится к будущей поставке. Тогда право на вычет потребуется защищать в суде.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>