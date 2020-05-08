Закон не предусматривает, какие сотрудники визируют документы. Каждая компания устанавливает порядок визирования самостоятельно.

О том, кто может подписывать бухгалтерские документы в организациях, рассказали эксперты Системы Главбух.

Пропишите в инструкции по кадровому делопроизводству, кто будет визировать документы и как оформлять реквизит. Как правило, визируют эти сотрудники:

руководитель подразделения, в котором подготовили документ;

исполнитель, который подготовил документ;

руководитель финансовой или бухгалтерской службы, если в документе есть финансовые данные;

заместитель руководителя организации, который курирует направление деятельности;

руководитель юридической службы или юрист.

Что меняется в работе бухгалтера

Список тех, кто визирует документы, можно корректировать в соответствии со структурой и потребностями организации. Руководитель своим приказом в произвольной форме назначает конкретных лиц, ответственных за визирование документов.

Виза указывает на согласие или несогласие ответственного сотрудника с содержанием проекта документа (п. 5.21 ГОСТ). Ее используют, чтобы оценить проекты документов внутри компании. Можно визировать документы целиком или по листам. Отметка о визе включает должность сотрудника, подпись, инициалы, фамилию и дату визирования.

Визы на документах проставляйте на последней странице под подписью или на обороте последнего листа. Если отправляете документы в другую организацию, ставьте визы на экземплярах, которые остаются в номенклатурных делах компании. В многостраничных документах можно визировать каждый лист или проставлять визы на отдельном листе согласования.

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