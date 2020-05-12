Предоставьте сотруднику учебный отпуск и оплатите его.

О том, как оформить и рассчитать отпуск в 2020 году, рассказали эксперты Системы Главбух.

Право на учебный отпуск есть у сотрудника, который получает образование впервые в учреждении с государственной аккредитацией (ст. 173, 177 ТК). Сотруднику за дни учебы положен средний заработок (ст. 176 ТК).

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В ТК нет ограничений в правах для студентов, которые обучаются дистанционно. Продолжительность отпуска зависит от того, как обучается работник – очно или заочно. Выясните это, ведь дистанционная учеба – это образовательная технология, а не форма обучения (письмо Минфина от 07.09.2017 № 03-04-06/57590, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Предоставьте работнику учебный отпуск на основании справки-вызова или иного документа (ч. 4 ст. 177 ТК). В нем вуз отразит, по какой форме обучается студент. Оплатить учебный отпуск надо в такие же сроки, как и ежегодный – не позднее чем за три календарных дня до его начала (ч. 8 ст. 136 ТК).

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