Любая компания вправе применять реквизиты ГОСТа или отказаться от них. Национальный стандарт предназначен для добровольного применения. Однако если в инструкции по кадровому делопроизводству или другом ЛНА указали, что используете этот стандарт, он станет обязательным для компании. В этом случае оформляйте документы компании по ГОСТу.

Что меняется в работе бухгалтера

Коммерческие организации могут разработать формы первичных учетных документов самостоятельно или использовать унифицированные бланки (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). При оформлении первичных учетных документов указывайте эти реквизиты:

наименование документа;

дату составления;

наименование организации;

наименование должности лица, ответственного за оформление документа;

подписи с указанием фамилий и инициалов.

Используйте любые бесплатные шрифты, например, Times New Roman, размер 13–14; Arial, 12–13; Verdana, 12–13; Calibri, 14 (п. 3.3 ГОСТ). Печатайте текст документа через один-полтора интервала с отступом 1,25 см (п. 3.4 ГОСТ). Тип шрифта и его размер закрепите в локальном акте.

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