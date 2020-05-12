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1212 мая 2020

Собираемся оформлять документы по ГОСТу. Нужно ли применять реквизиты ГОСТа во всех кадровых документах или достаточно оформлять по ним только приказы? Есть ли требования к шрифту в приказах?

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отвечает:

Любая компания вправе применять реквизиты ГОСТа или отказаться от них. Национальный стандарт предназначен для добровольного применения. Однако если в инструкции по кадровому делопроизводству или другом ЛНА указали, что используете этот стандарт, он станет обязательным для компании. В этом случае оформляйте документы компании по ГОСТу.

Что меняется в работе бухгалтера

Коммерческие организации могут разработать формы первичных учетных документов самостоятельно или использовать унифицированные бланки (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). При оформлении первичных учетных документов указывайте эти реквизиты:

  • наименование документа;
  • дату составления;
  • наименование организации;
  • наименование должности лица, ответственного за оформление документа;
  • подписи с указанием фамилий и инициалов.

Используйте любые бесплатные шрифты, например, Times New Roman, размер 13–14; Arial, 12–13; Verdana, 12–13; Calibri, 14 (п. 3.3 ГОСТ). Печатайте текст документа через один-полтора интервала с отступом 1,25 см (п. 3.4 ГОСТ). Тип шрифта и его размер закрепите в локальном акте.

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