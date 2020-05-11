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1611 мая 2020

У компании есть в собственности здание, которое она учитывает как основное средство. Она заменила в нем окна и двери. Как организации учесть расходы: через амортизацию или можно списать затраты единовременно?

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отвечает:

Компания вправе списать траты единовременно.

Порядок списания таких расходов зависит от того, ремонт это или модернизация основных средств. Модернизация, реконструкция увеличивают стоимость основных средств, и расходы списывают ежемесячно через амортизацию. Стоимость ремонта можно списать единовременно.

Что меняется в работе бухгалтера

Замена окон и дверей – это капитальный ремонт здания [разд. VI приложения 8 к Положению, утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279]. Ведь при выполнении этих работ назначение помещения не изменилось и офис не приобрел новых характеристик. Поэтому организация вправе списать такие расходы единовременно [п. 1 ст. 260 НК].

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