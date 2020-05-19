Ответ на вопрос зависит от нескольких факторов.

Что меняется в работе бухгалтера

По общему правилу компания не вправе списать расходы на проезд сотрудников до работы и обратно [п. 26 ст. 270 НК]. Но из-за технологических особенностей и расположения компании оплата услуг такси может быть необходимостью. Например, общественный транспорт не ходит, сотруднику на такси безопаснее добираться до дома и т. д. В таком случае оплата такси для доставки сотрудников домой считается производственной необходимостью. Расходы будут обоснованными.

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