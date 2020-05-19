Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
3419 мая 2020

Недавно устроилась на работу в новую компанию. Здесь в кадрах дату ознакомления с приказами печатают на компьютере, чтобы сотрудники только ставили подпись. Так кадровики экономят время. Законно ли это? Могут ли сотрудники пожаловаться на нас в ГИТ?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Закон не требует вписывать дату ознакомления с документом от руки. Поэтому ее можно печатать на компьютере. Главное, чтобы в документе указали дату, когда сотрудник фактически с ним ознакомился, и он ее не оспаривал. Конкретную дату ознакомления с приказом в некоторых случаях устанавливает закон. Например, с приказом о приеме сотрудника нужно ознакомить в трехдневный срок со дня начала работы (ч. 2 ст. 68 ТК). С приказом о дисциплинарном взыскании сотрудника знакомят под подпись в течение трех рабочих дней (ч. 6 ст. 193 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Работник может не согласиться с тем, что дата ознакомления уже напечатана на компьютере, особенно если его ознакомили несвоевременно. Иногда сотрудник зачеркивает напечатанную дату ознакомления и ставит от руки другую. Инспектор ГИТ или суд будет ориентироваться на дату ознакомления, которую проставил сотрудник. Поэтому, когда печатаете приказ, оставляйте поле даты пустым, чтобы работник заполнил его от руки.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.