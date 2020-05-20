Чтобы заверить записи на титульном листе и внутренней стороне обложки трудовой книжки, можно использовать печать отдела кадров (п. 2.2, 2.3 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69). Также кадровой печатью можно заверить, например, сообщение работодателя о приеме на работу бывшего госслужащего (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 21.01.2015 № 29).

Что меняется в работе бухгалтера

Правила использования кадровой печати пропишите в локальном нормативном акте, например в положении об отделе кадров. Укажите перечень документов, на которых проставляют кадровую печать, сотрудников, ответственных за проставление печати, а также порядок ее хранения. Кадровую печать, по общему правилу, используйте для трудовых книжек, справок с места работы, документов, связанных с трудовой деятельностью сотрудников.

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