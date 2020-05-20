Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
2920 мая 2020

Генеральный директор ушел в отпуск, печать организации в его сейфе. Доступа к сейфу нет. Сейчас нужно оформить прием сотрудника, который ранее нигде не работал. Можно ли поставить печать отдела кадров на титульном листе его трудовой книжки? Какие еще документы мы вправе заверять печатью отдела кадров?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Чтобы заверить записи на титульном листе и внутренней стороне обложки трудовой книжки, можно использовать печать отдела кадров (п. 2.2, 2.3 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69). Также кадровой печатью можно заверить, например, сообщение работодателя о приеме на работу бывшего госслужащего (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства от 21.01.2015 № 29).

Что меняется в работе бухгалтера

Правила использования кадровой печати пропишите в локальном нормативном акте, например в положении об отделе кадров. Укажите перечень документов, на которых проставляют кадровую печать, сотрудников, ответственных за проставление печати, а также порядок ее хранения. Кадровую печать, по общему правилу, используйте для трудовых книжек, справок с места работы, документов, связанных с трудовой деятельностью сотрудников.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.