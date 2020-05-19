Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
2319 мая 2020

Налоговики провели осмотр спустя много лет после спорной закупки товара. Можно ли на этом основании оспорить решение по проверке?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, можно. Осмотр, проведенный спустя несколько лет после закупки товара, не доказывает, что компания не приобретала товар. Это подтверждают судьи (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2015 № 20АП-7838/2014).

Что меняется в работе бухгалтера

Другое дело, если к вам пришли с осмотром вскоре после спорной сделки. В этом случае оспорить результаты осмотра гораздо сложнее. Поэтому подготовьте документы и покажите товары, по которым заявили вычет НДС. Не отказывайте налоговикам в осмотре, иначе оштрафуют директора (ст. 19.7.6 КоАП).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.