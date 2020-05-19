Да, можно. Осмотр, проведенный спустя несколько лет после закупки товара, не доказывает, что компания не приобретала товар. Это подтверждают судьи (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2015 № 20АП-7838/2014).

Что меняется в работе бухгалтера

Другое дело, если к вам пришли с осмотром вскоре после спорной сделки. В этом случае оспорить результаты осмотра гораздо сложнее. Поэтому подготовьте документы и покажите товары, по которым заявили вычет НДС. Не отказывайте налоговикам в осмотре, иначе оштрафуют директора (ст. 19.7.6 КоАП).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>