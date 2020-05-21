В таком случае учесть расходы не получится.

Что меняется в работе бухгалтера

Компания вправе учесть расходы только на те взносы на добровольное страхование, которые прямо поименованы в статьях 255, 263 и 291 Налогового кодекса [п. 6 ст. 270 НК]. Расходы на добровольное страхование ответственности можно учесть, только если такой вид страхования предусматривают международные требования. Так как компания ведет деятельность только в России, то траты не получится учесть при расчете налога на прибыль.

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