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1325 мая 2020

В компании должна быть аптечка для оказания первой медицинской помощи. Есть перечень лекарств, которые должны там быть. Вправе ли компания списать стоимость медикаментов, которые она покупает сверх списка?

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отвечает:

Да, у компании есть возможность учесть такие траты.

О том, можно ли учесть при расчете налога на прибыль расходы на приобретение медикаментов для коллективной офисной аптечки, рассказали эксперты Системы Главбух.

В офисе компании должны быть аптечка для оказания первой медицинской помощи сотрудникам [ст. 223 ТК]. Перечень обязательных препаратов утвердил приказ Минздравсоцразвития от 05.03.2011 № 169н.

Организация вправе учесть расходы на медикаменты для сотрудников как на обеспечение нормальных условий труда [подп. 7 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 03.10.2012 № 03-03-06/2/112]. То есть можно учесть стоимость препаратов из перечня Минтруда.

Что меняется в работе бухгалтера

Компания вправе списать и лекарства, которых нет в списке. Для этого руководитель должен издать приказ о дополнении перечня препаратов. Расширенный список лекарств можно установить и другим внутренним документом.

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