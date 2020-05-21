Да, имеют. Инспекторы вправе приходить с осмотром, чтобы проверить, находится ли компания по адресу, который указали в ЕГРЮЛ (подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

Если организации нет по этому адресу, ей пришлют уведомление. В нем проверяющие потребуют в течение 30 календарных дней исправить сведения в реестре (п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). Иначе инспекторы внесут в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности. После этого у компании будет полгода, чтобы исправить сведения в реестре. Не уложится в срок — ИФНС получает право исключить компанию из реестра (подп. «б» п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

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