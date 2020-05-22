Да, иногда это удается. Но чтобы аннулировать отметку, вероятнее всего, понадобится дойти до суда. Какие аргументы срабатывают в суде в пользу компаний, смотрите в таблице ниже.

Что меняется в работе бухгалтера

Суть дела Доводы компании Позиция судей Адрес правильный, пока налоговики не убедились в обратном Компания арендовала офис в жилом доме на цокольном этаже. Когда инспекторы пришли с осмотром, они не нашли компанию. Через полгода приехали еще раз, но снова ее не обнаружили. Тогда выслали учредителю уведомление, чтобы уточнил адрес в ЕГРЮЛ. Не получив ответа, внесли в реестр запись о недостоверном адресе Налоговики сами виноваты, что не нашли компанию. Они не осмотрели цокольный этаж и не опросили тех, кто знал, где работает организация Налоговики должны убрать отметку о недостоверности из реестра. Во время осмотра они должны были предпринять все меры, чтобы найти компанию (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.04.2019 № Ф07-2687/2019) Отсутствие вывески не доказывает, что адрес фиктивный Инспекторы получили сведения, что компании нет по адресу, который она указала в реестре. Они пришли с осмотром, но не увидели вывеску и номера помещений. В итоге компанию не нашли. Направили уведомление, что надо уточнить сведения в ЕГРЮЛ. Спустя месяц, не получив ответа от компании, признали адрес недостоверным Компания находилась по адресу, который указала в ЕГРЮЛ. Этот факт подтверждает договор аренды. Налоговики подошли к проверке адреса формально, они не осмотрели все этажи здания ИФНС обязана убрать из реестра отметку о недостоверности адреса. Инспекторы не нашли компанию, потому что осмотрели не все этажи здания. Кроме того, они не опросили свидетелей, которые могли подсказать, где находится организация (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.01.2019 № Ф02-6263/2018)

С 1 апреля 2020 года требуйте от налоговиков постановление на любой осмотр территорий и помещений. До этой даты постановление об осмотре налоговики обязаны оформлять только при камералке декларации по НДС (п. 1 ст. 92 НК)

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