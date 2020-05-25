Нет, не обязаны.

Планы проверок контролирующих ведомств в 2020 году >>

Налоговики вправе осматривать территории и помещения компании, когда проводят у нее выездную проверку или камералку декларации по НДС (п. 1 ст. 92, п. 8, 8.1 ст. 88 НК). Во время камералки провести осмотр налоговая может в двух случаях. Во-первых, организация заявила в декларации НДС к возмещению. Во-вторых, выявили нестыковки в декларации или расхождения с отчетностью партнеров, которые занизили базу или завысили вычет налога. Поэтому судьи, а вслед за ними Минфин и сами налоговики признали, что приходить с осмотром в компанию из-за проверки контрагента незаконно (решение Верховного суда от 10.06.2019 № АКПИ19-296, письмо Минфина от 06.12.2019 № 03-02-07/1/95045, п. 11 письма ФНС от 14.10.2019 № СА-4-7/21065).

Что меняется в работе бухгалтера

Есть одно исключение. Если партнер использует ваши помещения в своей деятельности, то инспекторы вправе их осмотреть (п. 1 ст. 92, подп. 6 п. 1 ст. 31 НК, п. 11 письма ФНС от 14.10.2019 № СА-4-7/21065). Например, контрагент арендует у вашей компании склад и хранит там товары. Налоговики в этом случае имеют право прийти на ваш склад с осмотром.

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