Закон не требует вписывать дату ознакомления с документом от руки. Поэтому ее можно печатать на компьютере. Главное, чтобы в документе указали дату, когда сотрудник фактически с ним ознакомился, и он ее не оспаривал. Конкретную дату ознакомления с приказом в некоторых случаях устанавливает закон. Например, с приказом о приеме сотрудника нужно ознакомить в трехдневный срок со дня начала работы (ч. 2 ст. 68 ТК). С приказом о дисциплинарном взыскании сотрудника знакомят под подпись в течение трех рабочих дней (ч. 6 ст. 193 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Работник может не согласиться с тем, что дата ознакомления уже напечатана на компьютере, особенно если его ознакомили несвоевременно. Иногда сотрудник зачеркивает напечатанную дату ознакомления и ставит от руки другую. Инспектор ГИТ или суд будет ориентироваться на дату ознакомления, которую проставил сотрудник. Поэтому, когда печатаете приказ, оставляйте поле даты пустым, чтобы работник заполнил его от руки.

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