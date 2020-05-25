Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
2225 мая 2020

Наша компания – малое предприятие, численность 15 человек. Можем ли мы отказаться от локальных актов? В каких документах указать информацию о трудовых отношениях с работниками?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Проверьте статус своей компании. Отказаться от ЛНА могут только микропредприятия, которые заключают с сотрудниками трудовые договоры по типовой форме (ст. 309.2 ТК).

Особенности оформления кадровых документов при заключении с сотрудником срочного трудового договора >>

Статус микропредприятий получают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые отвечают ряду условий (подп. «а» п. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 265-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, далее – Закон № 209-ФЗ). Например, средняя списочная численность должна быть не более 15 работников (п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ). Если ваша компания относится к микропредприятиям, то вы вправе не оформлять:

  • штатное расписание;
  • коллективный договор;
  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • положение об оплате труда;
  • положение о премировании;
  • должностные инструкции и др.

Что меняется в работе бухгалтера

Можете отказаться от всех ЛНА с нормами трудового права или от части из них. При этом условия и гарантии для работников включите в типовой трудовой договор. Если компания потеряет статус микропредприятия, вам нужно будет оформить все ЛНА.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.