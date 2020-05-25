Проверьте статус своей компании. Отказаться от ЛНА могут только микропредприятия, которые заключают с сотрудниками трудовые договоры по типовой форме (ст. 309.2 ТК).

Особенности оформления кадровых документов при заключении с сотрудником срочного трудового договора >>

Статус микропредприятий получают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые отвечают ряду условий (подп. «а» п. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 265-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, далее – Закон № 209-ФЗ). Например, средняя списочная численность должна быть не более 15 работников (п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ). Если ваша компания относится к микропредприятиям, то вы вправе не оформлять:

штатное расписание;

коллективный договор;

правила внутреннего трудового распорядка;

положение об оплате труда;

положение о премировании;

должностные инструкции и др.

Что меняется в работе бухгалтера

Можете отказаться от всех ЛНА с нормами трудового права или от части из них. При этом условия и гарантии для работников включите в типовой трудовой договор. Если компания потеряет статус микропредприятия, вам нужно будет оформить все ЛНА.

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