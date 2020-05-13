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1113 мая 2020

Организации требуется дистанционный сотрудник в Санкт-Петербург. Собеседование пройдет в Москве. Работодатель оплачивает проезд соискателя. Можно учесть такие траты?

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отвечает:

Считаем, что расходы можно учесть.

О том, какие расходы можно учесть при расчете налога на прибыль, рассказали эксперты Системы Главбух.

ТК и другие нормативные акты не требуют, чтобы работодатель оплачивал соискателю проезд к месту собеседования и обратно. Но это не значит, что траты нельзя списать.

Что меняется в работе бухгалтера

НК разрешает списывать обоснованные траты [ст. 252 НК]. Компания действует в собственных интересах, когда оплачивает проезд соискателя. Ведь работодатель заинтересован в сотрудниках-профессионалах. Если она заключит трудовой договор с наиболее подходящим кандидатом, то компания будет лучше работать.

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