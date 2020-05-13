Книгу учета движения трудовых книжек вам нужно восстановить. Ведь она обязательна для работодателя (подп. «б» п. 40 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее – Правила). Сначала составьте акт в произвольной форме за подписью не менее трех сотрудников. В акте опишите обстоятельства пропажи книги учета и возможные причины. Такой акт поможет в случае проверки ГИТ.

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На основе акта издайте приказ в произвольной форме о начале ведения новой книги учета трудовых книжек или об оформлении дубликата. Если утерянную книгу завели недавно и у вас есть возможность восстановить записи по сведениям из кадровой программы, оформите дубликат. Когда восстановить сведения невозможно, заведите новую. В этом случае вносите сведения с даты оформления новой книги. Используйте утвержденную форму книги учета трудовых книжек (Приложение № 3 к постановлению Минтруда от 10.10.2003 № 69).

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Журналы учета кадровых приказов необязательные. Поэтому вы вправе выбрать, восстанавливать их или нет. Если решите восстановить, используйте тот же порядок, что и для книги учета трудовых книжек.

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