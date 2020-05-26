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2726 мая 2020

Есть ли шанс отменить решение по проверке, если на осмотре не было понятых?

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отвечает:

Да, есть. Реальный пример: инспекция на осмотре помещений привлекла двух понятых, но их паспортные данные в протоколе осмотра не отразила. В результате судья признал, что протокол подписали неизвестные лица, поэтому он не может быть доказательством вины компании (п. 4 ст. 101 НК, п. 3 ст. 64 АПК, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2016 № 09АП-46481/2016-АК). В другом судебном споре инспекторы проиграли из-за того, что протокол осмотра вообще не подписали понятые (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.04.2017 № Ф02-1130/2017).

Что меняется в работе бухгалтера

Ссылка на отсутствие понятых сработает только при условии, что у налоговиков помимо протокола нет других доказательств вины компании. Если они есть, то нарушения при осмотре не помогут отменить решение по проверке (постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.07.2015 № Ф05-8884/2015).

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