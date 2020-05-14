Сделайте запись о приеме на работу сотрудника.

Гарантии и компенсации при увольнении >>

Трудовую книжку оформляет работодатель по основному месту. Он же по просьбе сотрудника записывает данные о работе по совместительству либо исправляет неверные записи за себя и за других (п. 3.1 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69, п. 27–28 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225). Любые сведения отражают в книжке на основании документов.

Что меняется в работе бухгалтера

Работодатель вправе сомневаться, что может принять кандидата на основное место, если в его книжке нет записи об увольнении. Стоит обезопасить себя от претензий трудинспекторов. Возьмите у работника письменное объяснение о том, почему нет записи об увольнении. В документе он отразит, что прежний работодатель не сможет сделать запись, поскольку не действует. Это подтвердите выпиской из ЕГРЮЛ.

Компания может исправить записи в трудовой книжке за других работодателей, но не прописывать сведения впервые за других. Если сделать запись об увольнении из другой компании, ее не признают действительной. Запишите в трудовую книжку только сведения о приеме в свою организацию.

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