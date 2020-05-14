Нужна ли доверенность на сотрудника при сдаче бухгалтерской отчетности в электронном виде?

Да, нужна. Без доверенности сдать бухотчетность может только руководитель. Доверенность на представителя можно составить один раз и передать в инспекцию на бумаге в виде оригинала или копию – распечатанный сканер документа.

Что меняется в работе бухгалтера

Каждый раз, когда вы будете представлять бухотчетность, вместо доверенности нужно направлять специальное информационное сообщение (подп. 5 п. 8 Порядка, утв. приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569). В нем укажите реквизиты ранее представленной доверенности. Информационное сообщение нужно заверить электронной подписью. Порядок формирования информационных сообщений о доверенностях с образцами заполнения – в Методических рекомендациях (утв. ФНС 21.01.2011).

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