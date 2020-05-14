Условие о режиме работы закрепите в трудовом договоре, так как график отличается от общих правил (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100 ТК). Внесите такую формулировку: «Работнику устанавливается неполный рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. Продолжительность рабочего дня – 4 часа. Начало работы – в 9.00, окончание работы – в 13.00». Также в этом пункте вы можете отразить обеденный перерыв. Однако в вашем случае ежедневная работа сотрудника не превышает четырех часов, поэтому перерыв вы вправе не предоставлять (ч. 1 ст. 108 ТК).

Схема действий: как принять на работу сотрудника >>

Вы принимаете сотрудника на неполное рабочее время, в вашем случае – на неполный рабочий день. Оплату труда нужно производить пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

В трудовом договоре зарплату укажите в полном размере, но с пометкой пропорционально отработанному времени. В приказе о приеме на работу также укажите полную заработную плату, а в графе «Условия приема на работу, характер работы» отразите, что работник трудится на условиях неполного рабочего дня и получает зарплату пропорционально отработанному времени.

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