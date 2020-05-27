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1227 мая 2020

У нас медицинская клиника. Некоторые врачи по договору работают как внешние совместители. Обязательный медосмотр они проходили месяц назад — по основному месту работы. Требуется ли их сейчас направлять на осмотр — на работе по совместительству?

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отвечает:

Делать это не обязательно. Работники медицинских организаций должны проходить обязательные медосмотры (ст. 213 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера

Правило распространяется на всех сотрудников компании. Но ваши работники по совместительству уже проходили обязательный медосмотр, хотя и по основному месту работы. С 7 января 2020 года такие результаты можно использовать у любого работодателя, если после прохождения осмотра прошло менее одного года (п. 6.1 приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н). Попросите копию медицинского заключения, которое совместитель получил по итогам осмотра для основного места работы.

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