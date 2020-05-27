Экономический кризис или снижение объемов производства – не причина менять трудовые договоры в одностороннем порядке (ст. 74 ТК). Суды не относят к таким обстоятельствам и снижение продаж или ухудшение финансового положения (определения Московского городского суда от 20.07.2011 № 33-20154, от 06.04.2011 № 33-7025, от 26.12.2011 по делу № 33-42017, апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28.02.2017 по делу № 33-2144/2017).

Что меняется в работе бухгалтера

Какие именно причины указать в уведомлениях работникам, рассмотрим на примерах из судебной практики. Организационные причины должны затрагивать изменение структуры управления компании, смену режима труда и отдыха, введение новых норм труда, пересмотр и замену существующих и др. (п. 21 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2). К ним же относят объединение компаний, переезд в другую местность, перераспределение подчиненности сотрудников1. Также допустимо изменить условия оплаты труда, если сократился объем трудовых обязанностей работника (апелляционные определения Верховного суда Республики Карелия от 09.02.2018 № 33-275/2018, Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2017 № 33-972/2017 по делу № 2-3732/2016).

Технологические причины – это внедрение новых технологий, введение в эксплуатацию новых станков и агрегатов, расширение линейки продуктов (определение Московского областного суда от 21.09.2010 по делу № 33-18182). Правомерность изменений условий трудового договора нужно подтвердить письменным технико-экономическим обоснованием, служебными записками, приказами и др.

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