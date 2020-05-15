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1315 мая 2020

Применяем упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Платим за услуги рекламному агенту, он проводит праздничные шоу, раздает скидочные карты и пр. Нужно нормировать такие расходы?

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отвечает:

Спишите расходы на рекламу в пределах норм.

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Компании на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе учитывать траты на рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК). Их определяют и списывают по тем же правилам, которые применяют для налога на прибыль (п. 2 ст. 346.16 НК). При этом услуги надо оплатить (п. 2 ст. 346.17 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Рекламные услуги агента по организации промоакций не названы в перечне расходов, которые можно списать без учета норм (п. 4 ст. 264 НК). Поэтому спишите траты в сумме не более 1 процента от выручки. Признавайте расходы на наиболее позднюю из дат: в момент их фактической оплаты или когда подписали акт об оказании услуг.

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