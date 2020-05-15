Спишите расходы на рекламу в пределах норм.

Основные правила уплаты единого налога на упрощенке: ставки, сроки, периоды >>

Компании на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе учитывать траты на рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК). Их определяют и списывают по тем же правилам, которые применяют для налога на прибыль (п. 2 ст. 346.16 НК). При этом услуги надо оплатить (п. 2 ст. 346.17 НК).

Что меняется в работе бухгалтера

Рекламные услуги агента по организации промоакций не названы в перечне расходов, которые можно списать без учета норм (п. 4 ст. 264 НК). Поэтому спишите траты в сумме не более 1 процента от выручки. Признавайте расходы на наиболее позднюю из дат: в момент их фактической оплаты или когда подписали акт об оказании услуг.

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