Впервые сдать бухотчетность такие организации должны по итогам следующего года. Например, организация создана 15 октября 2019 года, бухотчетность за первый отчетный год она должна представить до 31 марта 2021 года включительно. В отчет войдет период с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Организация вправе установить иной период для первого отчета. А именно с даты регистрации по 31 декабря текущего года (ч. 3 ст. 15 Закона № 402-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

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