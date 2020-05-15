Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
1615 мая 2020

Когда сдавать бухгалтерскую отчетность организациям, созданным после 30 сентября 2019 года?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Впервые сдать бухотчетность такие организации должны по итогам следующего года. Например, организация создана 15 октября 2019 года, бухотчетность за первый отчетный год она должна представить до 31 марта 2021 года включительно. В отчет войдет период с 15 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Организация вправе установить иной период для первого отчета. А именно с даты регистрации по 31 декабря текущего года (ч. 3 ст. 15 Закона № 402-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.