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2515 мая 2020

У нас идет спор между бухгалтерией и кадровой службой о том, кто должен заполнять больничные листы. На предыдущих местах работы это делала бухгалтерия, на новом месте говорят, что это обязанность кадровика. Кто должен этим заниматься?

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отвечает:

Кто именно должен вносить сведения в раздел больничного «Заполняется работодателем», закон не определяет (п. 64 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н, далее – Порядок). Это решает работодатель. Обязанность заполнять больничный лист можно возложить как на сотрудников кадровой службы или бухгалтерии, так и на сотрудников других подразделений, например секретаря.

Что меняется в работе бухгалтера

Руководитель организации вправе определить, какое именно структурное подразделение или сотрудник будет заполнять больничные. Эту обязанность закрепите в приказе либо положении о структурном подразделении и включите в должностные инструкции или трудовые договоры сотрудников, которые будут заполнять листки нетрудоспособности.

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