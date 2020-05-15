Кто именно должен вносить сведения в раздел больничного «Заполняется работодателем», закон не определяет (п. 64 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н, далее – Порядок). Это решает работодатель. Обязанность заполнять больничный лист можно возложить как на сотрудников кадровой службы или бухгалтерии, так и на сотрудников других подразделений, например секретаря.

Что меняется в работе бухгалтера

Руководитель организации вправе определить, какое именно структурное подразделение или сотрудник будет заполнять больничные. Эту обязанность закрепите в приказе либо положении о структурном подразделении и включите в должностные инструкции или трудовые договоры сотрудников, которые будут заполнять листки нетрудоспособности.

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