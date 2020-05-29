Вправе.

Кодекс разрешает учитывать на упрощенке расходы на ремонт основных средств и содержание служебного транспорта [подп. 3, 12 п. 1 ст. 346.16 НК]. Учитывать можно траты на собственные или арендованные автомобили.

Что меняется в работе бухгалтера

Таким образом, компания вправе учитывать расходы на содержание и ремонт автомобилей независимо от того, когда приобрела их. Главное, чтобы организация использовала машины в деятельности, а на расходы получила подтверждающие документы [п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.17 НК].

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