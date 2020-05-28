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2128 мая 2020

Сотрудник служил в армии, работал в ОВД, затем в коммерческой организации, сейчас – в ЧОП. Какие периоды учитывать для расчета больничного и как считать стаж?

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отвечает:

Включайте все периоды работы из трудовой книжки. В страховой стаж для расчета пособия по болезни входит время, за которое уплачивали страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, далее – Закон № 255-ФЗ, п. 2, 2.1 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91, далее – Правила). Так, в страховой стаж входит:

  • работа по трудовому договору;
  • государственная гражданская или муниципальная служба;
  • военная служба;
  • иные периоды, когда сотрудник подлежал обязательному социальному страхованию.

Что меняется в работе бухгалтера

Страховой стаж определяйте в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). Если месяц или год сотрудник отработал не полностью, то каждые 30 дней в неполных месяцах переводите в месяцы, а каждые 12 месяцев – в полный год (ст. 16 Закона 255-ФЗ, п. 21 Правил, письмо ФСС от 30.10.2012 № 15-03-09/12-3065П). Правомерность такого подхода подтверждают суды (определение ВАС от 26.03.2013 № ВАС-3541/13, постановление ФАС Уральского округа от 27.11.2012 № Ф09-11441/12).

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