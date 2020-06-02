Не нужно отчитываться и платить НДС.

Предприниматель обязан пробивать чеки, если ведет расчеты с покупателями. При этом в чеках должны быть все обязательные реквизиты (ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Среди них информация о сумме НДС.

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Вы работаете на спецрежиме и не предъявляете налог покупателям. В таком случае вам надо записывать «сумму расчета по чеку без НДС», а в чеке записать «НДС не облагается» (письмо УФНС по Москве от 15.03.2018 № 13–11/052776@).

Что меняется в работе бухгалтера

Лишь потому что бизнесмен неверно настроил ККТ, он не обязан отчитываться по общей системе. Декларацию по НДС подавать не нужно. Но чтобы бизнесмена не оштрафовали за ошибки в чеках, их надо исправить. Для этого сформируйте чек коррекции.

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