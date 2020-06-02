Нет, компания не вправе объявлять карантин и отправлять всех сотрудников на больничный. Принять решение о введении карантина могут Правительство, региональная или муниципальная власть (ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).

О том, как рассчитать и оплатить больничный в период коронавируса, рассказали эксперты Системы Главбух.

На больничный из-за карантина с оплатой всех дней нетрудоспособности за счет средств ФСС вправе уйти не все сотрудники. 18 марта Правительство утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности и порядок их оплаты. Правила касаются только тех, кто приехал из-за границы или проживает с ними. И только при условии, что они работают по трудовому договору и застрахованы в системе обязательного социального страхования (постановление Правительства от 18.03.2020 № 294).

Что меняется в работе бухгалтера

Также на карантин компания может отправить сотрудников в возрасте 65 лет и старше. В этом случае работодатель должен определить, кому из сотрудников нужен больничный. Если сотрудник находится в отпуске или работает удаленно, то оформлять больничный ему не нужно. Реестр сведений компания должна отправить в ФСС.

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