Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
352 июня 2020

Может ли организация объявить карантин и оплачивать его сотрудникам за счет средств ФСС?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, компания не вправе объявлять карантин и отправлять всех сотрудников на больничный. Принять решение о введении карантина могут Правительство, региональная или муниципальная власть (ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).

О том, как рассчитать и оплатить больничный в период коронавируса, рассказали эксперты Системы Главбух.

На больничный из-за карантина с оплатой всех дней нетрудоспособности за счет средств ФСС вправе уйти не все сотрудники. 18 марта Правительство утвердило временные правила оформления листков нетрудоспособности и порядок их оплаты. Правила касаются только тех, кто приехал из-за границы или проживает с ними. И только при условии, что они работают по трудовому договору и застрахованы в системе обязательного социального страхования (постановление Правительства от 18.03.2020 № 294).

Что меняется в работе бухгалтера

Также на карантин компания может отправить сотрудников в возрасте 65 лет и старше. В этом случае работодатель должен определить, кому из сотрудников нужен больничный. Если сотрудник находится в отпуске или работает удаленно, то оформлять больничный ему не нужно. Реестр сведений компания должна отправить в ФСС.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.