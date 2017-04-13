Акт на списание материалов нужен для того, чтобы подтвердить их использование в производстве. Смотрите образец и обязательные реквизиты акта на списание.

Акт на списание материалов: образец

Компании могут не применять унифицированные формы документов, а разработать свои - более удобные, в которых отражены необходимые реквизиты. Это в полной мере касается акта на списание материалов. Укажите в нем все обязательные реквизиты и те, которые нужны вашей компании. О них пойдет речь дальше.

Акт на списание материалов (образец)

Акт на списание материалов: обязательные реквизиты

Акт на списание материалов должен содержать обязательные реквизиты первичного документа. Разберем, что это за сведения.

К обязательным реквизитам акта на списание относятся:

наименование и дата составления документа

название организации

содержание хозяйственной операции и величина ее измерения

указание должностей и инициалов лиц, совершивших операцию, их подписи.

Форму самостоятельно разработанного первичного документа компания утверждает отдельным приказом руководителя или приводит в приложении к учетной политике.

Акт на списание материалов: момент признания налоговых расходов

Дата отпуска материалов (МПЗ) в акте подтвердит момент признания налоговых расходов. Если акт на списание материалов оформляется непосредственно на каждую операцию по отпуску МПЗ, датой списания будет дата составления документа (п. 3 ст. 9 Федерального закона о бухучете от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Компания вправе оформить акт на списание материалов и в форме сводной ведомости, отразив отпуск МПЗ за период (неделю, месяц). Такой документ составляется в начале периода, и затем в него заносятся данные об отпуске МПЗ. На каждый отпуск важно указывать конкретную дату списания МПЗ — именно в этот момент, а не на дату составления акта в целом, компания вправе включить в налоговые расходы стоимость отпущенных МПЗ (п. 2 ст. 272 НК РФ).

Сводные акты о списании МПЗ целесообразно дополнить такими графами, как «Дата списания» и «Номер партии». При этом каждый отпуск безопаснее заверять подписями соответствующих сотрудников.

Акт на списание материалов нужно составлять своевременно — если по акту МПЗ будут отпущены в производство после сдачи работ, к которым они относятся, есть вероятность отказа в признании расходов.

Акт на списание материалов: внутреннее перемещение

В отдельной графе целесообразно отразить внутреннее перемещение материалов. Ведь зачастую МПЗ переводятся в другое подразделение, в том числе для хранения. Так, пункт 98 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ (утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н) допускает отпускать материалы без указания их назначения. При внутреннем перемещении материалы попадают под отчет к подразделению-получателю. Это характерно для производственных организаций, отпускающих большое количество сырья со склада в цеха.

Но НК РФ не устанавливает такого основания для признания расходов, как внутреннее перемещение. И уменьшить налогооблагаемую прибыль на стоимость ТМЦ, перемещенных из одного подразделения в другое, на основании акта на списание материалов компании не удастся. Таким образом, для отражения внутреннего перемещения в акте на списание материалов можно ввести специальную пометку или указать в графе «Вид операции» одну из двух опций: списание или внутреннее перемещение.

Акт на списание материалов: раздельный учет НДС

Указание в документе аналитического счета бухгалтерского учета или назначения МПЗ упростит ведение раздельного учета НДС. Организации, осуществляющие облагаемые и не облагаемые НДС операции или реализацию на экспорт, ведут раздельный учет (п. 4 ст. 170 НК РФ). Один из способов ведения раздельного учета — применение аналитических субсчетов для учета затрат, относящихся к той или иной деятельности. Например:

счет 20.2 «Основное производство: экспорт»;

счет 20.3 «Основное производство: внутренний рынок».

В связи с этим данные об аналитическом счете удобно отразить в акте на списание материалов. Или добавить в документ сведения о виде затрат, к которому относятся списанные МПЗ:

общехозяйственные;

коммерческие;

иные затраты.

Расходы также целесообразнее указывать по видам деятельности, к которым они относятся:

производственные;

использованные в деятельности по ЕНВД и т. п.

Для упрощения ведения раздельного учета акт на списание материалов можно дополнить реквизитом «Назначение МПЗ», где кратко указать цели списания МПЗ: производство продукции на экспорт или на внутренний рынок, гарантийный ремонт.

Акт на списание материалов: наименование МПЗ

Совпадение наименования МПЗ, указанных в акте и отраженных в учете, позволит идентифицировать списанный материал и снизит налоговые риски. Безопаснее указывать полное наименование списанного материала, включая марку, сорт и т. д.

Расхождения по марке одних и тех же МПЗ в документах на приобретение и на списание может повлечь претензии налоговиков о необоснованности учета расходов в виде стоимости спорного материала. В постановлении от 13.04.10 № А12-17733/2009 ФАС Поволжского округа признал право компании учесть стоимость материала в налоговых расходах, поскольку совпадение наименования товара в счете-фактуре и товарной накладной — один из признаков реальности совершения операции.

Если на складе учтено несколько марок (сортов) МПЗ, то ошибочное списание на основании акта другой марки (сорта) МПЗ и вовремя не выявленная ошибка приведут к пересортице. Недостача при отсутствии виновных лиц учитывается в расходах только при наличии подтверждающего документа от уполномоченного органа государственной власти (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ), а выявленные излишки по рыночной стоимости придется включить в состав доходов (п. 20 ст. 250 НК РФ).

При большом объеме номенклатуры со схожими наименованиями каждому виду МПЗ целесообразно присвоить номер, который отражать в акте на списание.

Акт на списание материалов: количество МПЗ и единицы измерения

Налоговики часто сопоставляют количество списанных по документам материалов с количеством МПЗ в иных имеющихся документах. Так, данные о списанных строительной организацией МПЗ по актам на списание материалов сопоставляют с количеством использованных МПЗ по актам приемки выполненных работ (форма № КС-2). При расхождениях инспекторы откажут в признании налоговых расходов и снимут вычеты НДС (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 22.11.10 № А29-1413/2010, оставлено в силе определением ВАС РФ от 28.03.11 № ВАС-3113/11).

Кроме того, часто МПЗ поступают в одной единице измерения, а списываются в другой. Так, ГСМ, будучи жидкостями, закупаются в килограммах и тоннах (масса), а списываются в литрах (объем). Ситуация осложняется тем, что из-за физических особенностей масса ГСМ остается неизменной, а объем может незначительно измениться (в зависимости от температуры). В этом случае в акт на списание материалов можно добавить вторую единицу измерения и коэффициент пересчета единиц веса в объем.

Так, при отпуске нефтепродуктов в акте на списание материалов указывается фактически переданное количество в литрах, коэффициент перевода из литров в килограммы и масса переданного топлива в килограммах — единица, в которой МПЗ отражены в учете. Порядок пересчета нефтепродуктов из объемных единиц в весовые рассмотрен в письме ФНС России от 24.03.05 № 03-3-09/0412/23.

Акт на списание материалов: лимиты

Лимиты на отпуск МПЗ подтвердят списание дополнительного сырья. Обычно лимиты устанавливаются в ресурсоемком производстве, чтобы подразделение-получатель не получило больше МПЗ, чем предусмотрено планом производства и нормами расхода материалов (п. 99 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ, утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н).

В целом при налогообложении не важно, списываются материалы в пределах лимитов или являются сверхнормативными, — глава 25 НК РФ не устанавливает ограничений на признание материальных расходов. Но утвержденные внутри компании нормы расхода материалов могут обосновать величину понесенных затрат. Так, в постановлении ФАС Московского округа от 03.12.10 № КА-А41/15048-10 судьи отметили правомерность отнесения части стоимости МПЗ на технологические потери (подп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ).

Обоснованность таких затрат компания подтвердила наличием утвержденных нормативов расхода материалов, которыми было предусмотрено списание дополнительно к чистым расходам 10 процентов сырья для выпуска единицы готовой продукции из-за специфики производства.

Акт на списание материалов: материально отвественные лица

В графах «Отпустил» и «Получил» акта на списание материалов важно указать должности ответственных за отпуск и получение материалов лиц, их подписи и расшифровку. Подписывать акты на списание материалов должны лица, непосредственно связанные с отпуском и получением МПЗ. Ведь именно эти лица могут подтвердить, что материалы фактически отпущены и использованы в деятельности, направленной на получение доходов. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.07.12 № 2341/12 компания подтвердила фактическое наличие сырья, приобретенного у неблагонадежного контрагента без должной осмотрительности, и использование этого сырья в производстве.

Кроме того, в акт на списание материалов целесообразно добавить подпись лица, разрешившего такой отпуск (заведующего складом, руководителя отдела снабжения). Это позволит обеспечить внутренний контроль за отпуском материалов и избежать несанкционированного расходования материалов.

При этом руководитель или главный бухгалтер не обязаны подписывать акт на списание материалов для подтверждения расходов. Ведь по правилам пункта 4 статьи 9 Закона о бухучете первичный документ подписывается лицами, совершившими операцию и ответственными за правильность ее оформления.

Акт на списание материалов: стоимость

Стоимость МПЗ указывать а акте на списание материалов необязательно. Ведь фактическая стоимость материалов в бухгалтерском и налоговом учете может различаться. В целях налогообложения прибыли величина материальных расходов определяется по данным налоговых регистров исходя из выбранного способа оценки МПЗ (п. 8 ст. 254 НК РФ). Но если данные бухгалтерского и налогового учета совпадают, то акт на списание материалов дополнительно подтвердит размер расходов.