1985923 октября

Утвердили новый отчет по зарплате форму 57-Т

По итогам октября компании обязаны представить в статистику новый отчет по форме № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Бланк отчета утвержден приказом Росстата от 26.06.2017 № 430.

Кто сдает отчет 57-Т в 2017 году 

Сдавать отчет по форме № 57-Т должны не все компании. Представить его обязаны только те, кто получит специальное информационное письмо из органов статистики. Например, получить такое письмо могут компании, которые ведут оптовую или розничную торговлю, занимаются ремонтом автотранспортных средств.

Срок сдачи новой формы отчетности 57-Т

Для нового отчета по зарплате чиновники установили крайний срок сдачи – 30 ноября 2017 года. Если опоздать, компании грозит штраф в размере от 20 000 до 70 000 рублей (ст. 13.19 КоАП РФ).

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