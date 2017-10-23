Станет меньше путаницы с отчетностью в Росстат

Минэкономразвития решило установить сроки, в которые Росстат вправе менять формы статистической отчетности. Чиновники предлагают делать это не чаще одного раза в три года. Такое предложение ведомство опубликовало на сайте нормативных правовых актов.
Сейчас Росстат может менять формы отчетов в течение года, причем по несколько раз. В итоге компании путают, какой бланк и за какой период заполнять. Если проект примут, то Росстат сможет внести изменения в форму не ранее чем через три года после ее утверждения. Правда, это правило не применяют к изменениям, которые приведут к сокращению состава отчетности. То есть, если Росстат уберет какие-то показатели из формы, то обновить ее сможет не дожидаясь окончания трехлетнего срока.
В проекте Минэкономразвития предлагает установить срок, к которому формы отчетов на следующий год и порядок их заполнения должны быть утверждены. По планам у Росстата будет время до 1 августа текущего календарного года.
Еще одно новшество – обязанность Росстата сообщать о том, что компания или предприниматель из малого и среднего предпринимательства попадает под выборочное наблюдение. Это можно делать с помощью средств факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи. Главное, чтобы факт уведомления был зафиксированным. Сейчас же Росстат предлагает отслеживать этот момент на своем сервисе.
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