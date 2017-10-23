35323 октября

Как указать идентификатор госконтракта в счете-фактуре

Компания вправе сама решить, как заполнять строку 8 счета-фактуры, если нет данных об идентификаторе госконтракта. Строку можно оставить пустой или поставить в ней прочерк (письмо Минфина России от 08.09.2017 № 03-07-09/57870).

Обязательно писать идентификатор госконтракта в счетах-фактурах обязаны компании – исполнители по госконтрактам. Данные надо приводить в строке 8 счета-фактуры. Чтобы правильно отразить идентификатор, компания может уточнить его у заказчика.

Советуем почитать:

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и получите мощный кухонный комбайн для ваших кулинарных шедевров!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.