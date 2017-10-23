Как указать идентификатор госконтракта в счете-фактуре

Компания вправе сама решить, как заполнять строку 8 счета-фактуры, если нет данных об идентификаторе госконтракта. Строку можно оставить пустой или поставить в ней прочерк (письмо Минфина России от 08.09.2017 № 03-07-09/57870).
Обязательно писать идентификатор госконтракта в счетах-фактурах обязаны компании – исполнители по госконтрактам. Данные надо приводить в строке 8 счета-фактуры. Чтобы правильно отразить идентификатор, компания может уточнить его у заказчика.
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