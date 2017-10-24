Изменился порядок расчета налога на имущество

С 2018 года компании по-новому будут считать налог на имущество, если кадастровая стоимость объектов изменилась в середине года (Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ).
Новые правила затронут имущество иностранных компаний, которые не ведут деятельность в России через постоянные представительства.
Если кадастровую стоимость по таким объектам установили в середине года, то авансы и налог на имущество считают исходя из новой стоимости. Сумму берут на день внесения сведений в ЕГРН. Новый расчет делают за текущий налоговый период.
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