У бухгалтеров будет новый профстандарт

Минтруд разработал новый профессиональный стандарт для бухгалтеров. Текст проекта опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

В новом документе детальнее прописано, какие навыки, образование и опыт должны быть у разных категорий специалистов, а также какие задачи им следует выполнять.

Например, по обновленному профстандарту у бухгалтера пять основных трудовых функций:

вести бухгалтерский учет;

составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

отчитываться за компанию с подразделениями;

составлять и сдавать консолидированную финансовую отчетность;

оказывать услуги в сфере бухгалтерского учета.

В старом документе было только две основание функции: вести бухучет и сдавать отчетность.

Кроме того, бухгалтеру будет не обойтись без навыков работы в учетной программе. Такое требование чиновники четко запишут в профстандарте. На главбухов у Минтруда отдельные планы. Хотя бы раз в три года вам придется повышать квалификацию на специальных курсах.

Новый стандарт обязательно применять в двух случаях. Во-первых, когда требования к квалификации работника есть одновременно в стандарте и в Трудовом кодексе, других федеральных законах или иных нормативных актах (ст. 195.3 ТК РФ). Как, например, к главбухам публичных акционерных обществ.

Во-вторых, применять стандарт нужно, если работа сотрудника дает ему право на компенсации и льготы (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Например, дополнительный отпуск или досрочную пенсию.

В остальных случаях требования профстандартов рекомендованы, то есть необязательны. Подтверждает это и Минтруд России (письмо от 04.04.16 № 14-0/10/13-2253).