У бухгалтеров будет новый профстандарт

Минтруд разработал новый профессиональный стандарт для бухгалтеров. Текст проекта опубликован на едином портале нормативных правовых актов.
В новом документе детальнее прописано, какие навыки, образование и опыт должны быть у разных категорий специалистов, а также какие задачи им следует выполнять.
Например, по обновленному профстандарту у бухгалтера пять основных трудовых функций:
- вести бухгалтерский учет;
- составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- отчитываться за компанию с подразделениями;
- составлять и сдавать консолидированную финансовую отчетность;
- оказывать услуги в сфере бухгалтерского учета.
В старом документе было только две основание функции: вести бухучет и сдавать отчетность.
Кроме того, бухгалтеру будет не обойтись без навыков работы в учетной программе. Такое требование чиновники четко запишут в профстандарте. На главбухов у Минтруда отдельные планы. Хотя бы раз в три года вам придется повышать квалификацию на специальных курсах.
Новый стандарт обязательно применять в двух случаях. Во-первых, когда требования к квалификации работника есть одновременно в стандарте и в Трудовом кодексе, других федеральных законах или иных нормативных актах (ст. 195.3 ТК РФ). Как, например, к главбухам публичных акционерных обществ.
Во-вторых, применять стандарт нужно, если работа сотрудника дает ему право на компенсации и льготы (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Например, дополнительный отпуск или досрочную пенсию.
В остальных случаях требования профстандартов рекомендованы, то есть необязательны. Подтверждает это и Минтруд России (письмо от 04.04.16 № 14-0/10/13-2253).
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