Минфин объяснил порядок заполнения новых документов по НДС

С 1 октября 2017 года компании и предприниматели должны использовать обновленные бланки счетов-факутр, книг продаж и покупок. В письме Минфин рассказал, как заполнять новые строки в трех ситуациях (письмо от 11 октября 2017 г. № 03-07-09/66329).

Адрес в счет-фактуре. В строках 2а и 6а надо приводить полный адрес компаний из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП для предпринимателей (постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. № 981). До этого можно было приводить адреса из устава, а там мог быть только населенный пункт без указания улиц или номера дома.

Минфин рассмотрел ситуацию, когда адрес сократили или частично записали заглавными буквами. В итоге пришли к мнению, что это не помешает идентифицировать продавца, значит, отказать в вычете из-за этого нельзя (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Дата принятия товаров на учет в книге покупок. Правила заполнения книги требуют указывать в графе 8 даты принятия на учет товаров по одному документу через разделительный знак «;» .

Чиновники рассмотрели ситуацию с непрерывной поставкой товаров, когда поставщик оформляет комплект расчетных документов – отчет о транзакциях, счета-фактуры – на последний день месяца по всем отгруженным за этот период товарам. В письме пришли к выводу, что в графе 8 книги покупок указывают в таком случае дату принятия товаров на учет, которая может совпадать с последним днем месяца.

Код вида товара в книге продаж. В графе 3б указывают код вида товара, который вывозят на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. Код берут из единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54).

Может быть ситуация, когда компания импортировала товары с разными кодами из Товарной номенклатуры, но по ним оформили одну таможенную декларацию. Минфин в такой ситуации советует указывать в графе 3б все коды через знак «;».