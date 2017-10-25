У бухгалтеров прибавится обязанностей

Работать бухгалтером станет сложнее. В Минтруде решили, что у вас недостаточно обязанностей. Новые требования к бухгалтерам чиновники изложили в проекте, который намерены принять уже в этом году. Узнайте прямо сейчас, к чему надо готовиться.

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