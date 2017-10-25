53525 октября

У бухгалтеров прибавится обязанностей

Работать бухгалтером станет сложнее. В Минтруде решили, что у вас недостаточно обязанностей. Новые требования к бухгалтерам чиновники изложили в проекте, который намерены принять уже в этом году. Узнайте прямо сейчас, к чему надо готовиться.

Другие срочные новости:

Три истории коллег помогут отчитаться за 9 месяцев с первого раза:

«Отправили декларацию по прибыли, а налоговики сообщили, что мы отчитались повторно».

Кто ошибся, в чем опасность и что делать

«Через спецоператора сдали 6-НДФЛ, все цифры в порядке, но налоговики прислали отказ».

Мелкая неточность, из-за который расчет вернут обратно

«Сдали налоговикам бумажный отчет, а после этого нас оштрафовали за несдачу».

В чем промах компании

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и получите мощный кухонный комбайн для ваших кулинарных шедевров!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.