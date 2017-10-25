У бухгалтеров прибавится обязанностей

Работать бухгалтером станет сложнее. В Минтруде решили, что у вас недостаточно обязанностей. Новые требования к бухгалтерам чиновники изложили в проекте, который намерены принять уже в этом году. Узнайте прямо сейчас, к чему надо готовиться.
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Три истории коллег помогут отчитаться за 9 месяцев с первого раза:
«Отправили декларацию по прибыли, а налоговики сообщили, что мы отчитались повторно».
Кто ошибся, в чем опасность и что делать
«Через спецоператора сдали 6-НДФЛ, все цифры в порядке, но налоговики прислали отказ».
Мелкая неточность, из-за который расчет вернут обратно
«Сдали налоговикам бумажный отчет, а после этого нас оштрафовали за несдачу».
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