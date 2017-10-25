31225 октября

Доначисленные налоги и взносы разрешат платить в рассрочку

Если компания не может в срок уплатить налоги или взносы, начисленные по итогам проверок, налоговики дадут рассрочку. Такие поправки в правила о рассрочке депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 225063-7).

Прежде чем предоставить рассрочку налоговики определят, правда ли финансовое положение компании или ИП не позволяет уплатить всю недоимку в срок.

Кроме того, налоговики предоставят рассрочку, если компания:

  • не оспаривает решение по проверке;
  • работает не меньше года с даты подачи заявления о предоставлении рассрочки;
  • не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
  • предоставит банковскую гарантию.

Рассрочку налоговики дадут на срок до трех лет (ст. 64 НК РФ).

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