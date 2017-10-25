Доначисленные налоги и взносы разрешат платить в рассрочку

Если компания не может в срок уплатить налоги или взносы, начисленные по итогам проверок, налоговики дадут рассрочку. Такие поправки в правила о рассрочке депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 225063-7).
Прежде чем предоставить рассрочку налоговики определят, правда ли финансовое положение компании или ИП не позволяет уплатить всю недоимку в срок.
Кроме того, налоговики предоставят рассрочку, если компания:
- не оспаривает решение по проверке;
- работает не меньше года с даты подачи заявления о предоставлении рассрочки;
- не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
- предоставит банковскую гарантию.
Рассрочку налоговики дадут на срок до трех лет (ст. 64 НК РФ).
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