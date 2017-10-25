961925 октября

В НК РФ добавят новый вычет для тех, кто снимает жилье

Минстрой предложил дополнить перечень социальных вычетов новым вычетом по найму жилья. Текст законопроекта опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Максимальный размер вычета – 2 млн. руб. Получить его смогут только те, кто не получал имущественный вычет.

Однако если имущественный вычет использован не полностью, остаток его можно получить в виде социального вычета по найму жилья. И наоборот - если гражданин получал социальный вычет по найму, но не использовал все 2 млн.руб., он сможет остаток получить в виде имущественного вычета.

Чтобы получить новый вычет, в инспекцию потребуется представить  декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, зарегистрированный в ЕГРН договор найма и документы, подтверждающие расходы.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

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