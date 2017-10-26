59226 октября

Платить НДС в бюджет вместо поставщиков будут покупатели

Минфин опубликовал часть запланированных поправок из Основных направлений налоговой политики.

Так у компаний появится инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Применять его смогут те, кто покупает или модернизирует основные средства.

Покупателей назначат налоговыми агентами по НДС. Они будут платить НДС в бюджет вместо поставщиков.

Сообщить работникам о неудержанном НДФЛ бухгалтер сможет через их личные кабинеты на сайте налоговой службы. В платежках можно будет уточнять счет казначейства.

Подробнее обо всех изменениях в работе бухгалтеров мы расскажем в «Главбухе» № 1, 2018. Номер выйдет уже в середине декабря. Чтобы ничего не пропустить, закажите доступ к журналу сегодня.

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Кстати, о двух поправках можете читать уже сейчас в новом «Главбухе» № 21. Первая по имущественным налогам, вторая — по налогу на прибыль. А в следующем номере – про январские изменения, к которым компаниям нужно подготовиться заранее.

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