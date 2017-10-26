Налоговики рекомендуют проверить три реквизита в расчете по взносам

Чтобы без ошибок отчитаться по взносам за 9 месяцев, налоговики рекомендуют проверить в расчете три реквизита (информационное сообщение от 20.10.2017).
Во-первых, в поле «КПП» указан код причины постановки в соответствии со свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения.
Во-вторых, в поле «Расчетный (отчетный) период» стоит код 33. Исключение – отчет реорганизованной или ликвидированной компании. В этом случае должен стоять код 53.
В-третьих, в поле «меся» раздела 3.2 указан порядковый номер месяца. В расчете по взносам за 9 месяцев — это 07, 08 и 09.
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