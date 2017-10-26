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Инспекторы ужесточили проверку расходов после того, как вступила в силу новая статья 54.1 Налогового кодекса РФ. Они вправе запросить документы, которые подтверждают благонадежность ваших контрагентов. Если не сможете ответить на запрос ИФНС, сделку признают мнимой и снимут расходы.

Скачайте бесплатно в Системе Главбух и раздайте сотрудникам чек-лист, как обезопасить расходы. В нем по пунктам, какие данные о контрагенте проверить: учредители, юридический адрес, платежеспособность. Если потенциальный контрагент оказался неблагонадежным, предупредите менеджеров или директора. Заключать договор опасно, иначе компания заплатит больше налогов.

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