Четыре совета бухгалтеру на случай выездной проверки

ФНС России перечислила 12 критериев, по которым отбирает компании на проверки, в приказе от 30.05.2007 № ММ-3-06/333. Например, внимание контролеров привлечет организация с минимальной рентабельностью, небольшой налоговой нагрузкой и низким уровнем зарплат. Но даже когда компания не соответствует ни одному из критериев, инспекторы вправе проверить ее. От выездных ревизий не застрахована ни одна организация.

Мы подготовили четыре совета о том, как бухгалтеру пережить выездную ревизию.

Совет 1. Изучите рещение о проверке. Если решение оформлено с нарушениями, вы вправе не пустить контролеров на территорию. Под видом ревизоров в компанию могут пытаться проникнуть мошенники. Позвоните в инспекцию. Узнайте, назначена ли проверка, и уточните ФИО контролеров.

Совет 2. Не сдавайте уточненки без необходимости. Инспекторы вправе проконтролировать три календарных года, которые предшествуют решению о проверке (п. 4 ст. 89 НК РФ). Но иногда проверяют больший период. Такую возможность им дает компания, когда отправляет уточненки. Инспекторы вправе проверить период, за который подана корректировка, даже если он не укладывается в три года.

Совет 3. Не передавайте документы, если проверка приостановлена. Если инспекторы приостановили проверку, они не могут запрашивать документы у компании (п. 9 ст. 89 НК РФ). А еще должны остановить все действия на ее территории и вернуть подлинники, за исключением тех, что получили при выемке.

Совет 4. Не пишите все аргументы в возражениях на актах проверки. Если напишете обо всех недочетах в акте, инспекторы смогут их исправить во время дополнительных мероприятий. Поэтому приберегите аргументы для аппеляционной жалобы в УФНС.