Нет, не обязана.

В середине месяца не всегда известны показатели для расчета премий. Их считают, когда закончится период. Квартальные премии — в конце квартала, годовые — в конце года. Сроки выплаты премий можно установить в коллективном договоре, положении о премировании или другом документе.

Например, запишите в коллективном договоре, что квартальная премия начисляется и выплачивается в следующем месяце после квартала, за который ее назначают.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>