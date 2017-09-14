1314 сентября

Обязана ли компания выплачивать премии два раза в месяц, как зарплату?

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отвечает:

Нет, не обязана.

В середине месяца не всегда известны показатели для расчета премий. Их считают, когда закончится период. Квартальные премии — в конце квартала, годовые — в конце года. Сроки выплаты премий можно установить в коллективном договоре, положении о премировании или другом документе.

Например, запишите в коллективном договоре, что квартальная премия начисляется и выплачивается в следующем месяце после квартала, за который ее назначают.

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